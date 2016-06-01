Правильная музыка всегда поддерживает веру

Ародди из Чикимулы, Гватемала. Музыкой занимается с двенадцати лет. Когда ему было восемнадцать, он впервые смог записывать песни, на деньги, которые он зарабатывал, красив дома в своем родном городе. Теперь он надеется вдохновить других усердно работать и никогда не отказываться от своих мечтаний.