Правильная музыка всегда поддерживает веру

2 дня назад

Ародди из Чикимулы, Гватемала. Музыкой занимается с двенадцати лет. Когда ему было восемнадцать, он впервые смог записывать песни, на деньги, которые он зарабатывал, красив дома в своем родном городе. Теперь он надеется вдохновить других усердно работать и никогда не отказываться от своих мечтаний.


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