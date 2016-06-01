Папа Франциск отметил праздник Богоматери Лорето, покровительницы авиации, с итальянскими военно-воздушными силами в Соборе Святого Петра. Во время празднования Святейший Отец попросил пилотов ВВС быть «вестниками мира» на их службе.
Праздник Богоматери Лорето
5 дней назад
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