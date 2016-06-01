Праздник Богоматери Лорето

5 дней назад

Папа Франциск отметил праздник Богоматери Лорето, покровительницы авиации, с итальянскими военно-воздушными силами в Соборе Святого Петра. Во время празднования Святейший Отец попросил пилотов ВВС быть «вестниками мира» на их службе.


Просмотров:
56

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  