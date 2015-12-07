Праздник Святого Николая в «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске»

6 декабря, в день, когда Католическая Церковь почитает память Святого Николая в Каритас Новосибирска состоялся ежегодный праздник.

В этом году, впервые, Каритас предоставила годовой отчёт добрых дел, которые сотрудники и волонтеры смогли оказать нуждающимся в этом 2019 году, при участии и спонсорской поддержке многих организаций.

Согласно традиции, почти 30 лет в этот день собираются вместе дети и взрослые. Ребята посещающие детские клубы города Новосибирска подготовили развлекательную программу. Детский клуб «Нарния» подготовил «Танец Снежинок», а группа ребят из клуба «Созвездие» представила театральную постановку по мотивам сказки «Снежная Королева».

Ординарий Преображенской Епархии и Президент Каритас России Епископ Иосиф Верт выразил слова благодарности собравшимся, вспоминая всех тех, кто стоял у истоков Каритас в России в начале 90 годов прошлого столетия.

Ежегодно на эту встречу собираются и спонсоры и волонтеры, оказывающие поддержку проектам. В этом году среди гостей была представитель Генерального Консульства Германии в Новосибирске, Генеральный директор «Новосибхлеб» Шнайдер Э. А., представители Новосибирской региональной общественной организации «Пенсионеры онлайн», которые собрали 500 кг продуктов для нуждающихся, а также представители мэрии города Новосибирска и правительства области.

Святой Николай и в это раз посетил праздник. Этого момента ребята ждут особенно и продолжают его встречать несмотря на принадлежность к другой культуре и религии, ведь добрые дела понимают все, к тому же кроме русского языка, дети в детских центрах Каритас, получивших поддержку президентского гранта, учатся языку любви, который исходит из сердца.