Президент Венгрии посетил Ватикан

Утром 14 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Венгерской Республики Яноша Адера. Президент Венгрии не ожидал, что Папа поприветствует его на родном для него языке. Янош Адер посетил Ватикан, чтобы отметить столетие дипломатических отношений между Венгрией и Святым Престолом. Президент также пригласил Папу открыть или завершить Международный Евхаристический Конгресс, который состоится в Будапеште с тринадцатого по двадцатое сентября. Президент Венгрии подарил Святейшему Отцу скульптуру молящегося монаха. Она называется «Медитация» и была создана Йозефом Дамко. Папа, в свою очередь, подарил президенту проект барельефа третьей колоннады для площади Святого Петра. Он также передал ему несколько документов своего понтификата. По традиции, попрощавшись с президентом и его женой, Папа попросил их помолиться за него.