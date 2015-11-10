Папа Франциск провел в Ватикане встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время их личной встречи Владимир Зеленский попросил Папу помочь освободить украинских военнопленных, удерживаемых российской стороной. После встречи президент написал в Твиттере, что Папа «делает все возможное для достижения мира и согласия во всем мире».
Президент Украины посетил Ватикан
9 часов назад
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