Президент Украины посетил Ватикан

Папа Франциск провел в Ватикане встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время их личной встречи Владимир Зеленский попросил Папу помочь освободить украинских военнопленных, удерживаемых российской стороной. После встречи президент написал в Твиттере, что Папа «делает все возможное для достижения мира и согласия во всем мире».