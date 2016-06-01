Премьер министр Индии встретился с Папой Франциском

4 дня назад

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые встретился с Папой Франциском. Это была важная встреча, поскольку премьер-министр Моди принадлежит к индуистской националистической партии, ответственной за принятие закона, ограничивающего религиозные свободы меньшинств в Индии, включая христиан и мусульман.


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