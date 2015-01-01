Папа Франциск поприветствовал премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Казыми в Ватикане. Они говорили о визите Папы Франциска в Ирак в начале этого года, а также о важности развития межнационального диалога. Кроме того также обсудили процесс восстановления страны и важность принятия правовых мер для защиты иракских христиан.
Премьер-министр Ирака навестил Папу
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