Премьер-министр Ирака навестил Папу

2 дня назад

Папа Франциск поприветствовал премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Казыми в Ватикане. Они говорили о визите Папы Франциска в Ирак в начале этого года, а также о важности развития межнационального диалога. Кроме того также обсудили процесс восстановления страны и важность принятия правовых мер для защиты иракских христиан.


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