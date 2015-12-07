Приложение Переосмысление испытания совести поможет перед исповедью

3 дня назад

500 лет назад Святой Игнатий Лойола научил христиан испытанию совести. Эта практика призвана помочь людям подумать над своими поступками в конце дня и постараться исправить недостатки.
В наши дни стало доступно приложение для смартфонов, которое называется «Переосмысление испытания совести». Оно было запущено пресс-центром иезуитов в сотрудничестве с отцом Марком Тибодо.


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