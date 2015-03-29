Молитвенные интенции Папы. Помолимся, чтобы христиане, последователи других религий и все люди доброй воли вместе способствовали миру и справедливости на Земле. Папа Франциск — январь 2020

«В разделенном и раздробленном мире я хочу пригласить к примирению и братству всех верующих, а также всех людей доброй воли. Вера побуждает нас распространять ценности мира, сосуществования и общего блага. Помолимся, чтобы христиане, последователи других религий и все люди доброй воли вместе способствовали миру и справедливости на Земле. Спасибо.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/