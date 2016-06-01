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2017 Епархия Святого Иосифа в Иркутске Пастырская конференция 17-20 августа 2017 г. ПРОПОВЕДИ

Проповедь епископа Кирилла Климовича 17 августа 2017 г. Иркутск


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