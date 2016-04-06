АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
2017 Пастырская конференция ПРОПОВЕДИ

Проповедь о. Григорий Федосеев 11 октября 2017 г. Новосибирск

Лк 11, 1-4


Просмотров:
67