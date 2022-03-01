проповедь о. Янеза Севера SJ по случаю освящения образа святого Игнатия Лойолы 13 марта 2022 г

4 дня назад

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