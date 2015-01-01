Прошло 7 лет после первого международного визита Папы Франциска

Пандемия заставила Святейшего Отца отложить все визиты, но в июле состоялась седьмая годовщина первого международного визита Папы Франциска. Тогда он посетил Бразилию во время Всемирного дня молодежи. Ожидания были высокими с первого момента его визита, и никто не забыл такие детали, как то, например, что Папа перемещался в простой черной маленькой машине Фиат, лишённой брони для защиты. В Рио-де-Жанейро слова Святейшего Отца были полны энергии, а его поступки были продиктованы любовью.