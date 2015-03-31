Пятидесятница 20 мая 2018 г. Новосибирск

20 мая в Кафедральном Соборе Преображения Господня города Новосибирска состоялась Святая Месса по случаю торжества Пятидесятницы. Пятидесятница или Торжество Сошествия Святого Духа празднуется в пятидесятый день после Пасхи. Торжественную Мессу возглавил епископ Иосиф Верт, ему сослужили священники Преображенской епархии.

В своей проповеди монсеньор Иосиф Верт подчеркнул значимость этого праздника для всей Церкви, потому что Святой Дух посланный нам от Отца через Сына – это величайший дар, который изменил все, что касается Церкви и ее деятельности.

По существующей традиции епископ преподал в этот день Таинство Миропомазания прихожанам, прошедшим подготовку к этому Таинству.