Пятидесятница 20 мая 2018 г. Новосибирск

1 час назад

20 мая в Кафедральном Соборе Преображения Господня города Новосибирска состоялась Святая Месса по случаю торжества Пятидесятницы. Пятидесятница или Торжество Сошествия Святого Духа празднуется в пятидесятый день после Пасхи. Торжественную Мессу возглавил епископ Иосиф Верт, ему сослужили священники Преображенской епархии.
В своей проповеди монсеньор Иосиф Верт подчеркнул значимость этого праздника для всей Церкви, потому что Святой Дух посланный нам от Отца через Сына – это величайший дар, который изменил все, что касается Церкви и ее деятельности.
По существующей традиции епископ преподал в этот день Таинство Миропомазания прихожанам, прошедшим подготовку к этому Таинству.


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