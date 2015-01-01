Пять советов, как плодотворно пережить карантин

5 дней назад

Жизнь изменилась в одночасье; во многих странах закрыты магазины и рестораны, а люди пытаются приспособиться к этому новому образу жизни. Чтобы помочь им, священник из легионеров Христа, отец Леопольдо Сайег, опубликовал в своем инстаграмме пять советов о том, как пережить карантин.
Священник предлагает написать примерный «план» дня, который поможет вам оставаться организованными и решить, как вы собираетесь провести свой день.


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