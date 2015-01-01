Религиозные лидеры помолились за погибших от пандемии

Община святого Эгидия в Риме организовала эту международную встречу, чтобы молиться за мир во всем мире. Темой встречи стали слова Папы Франциска: «Никто не спасается в одиночку». Одновременные молебны под руководством разных религиозных групп проходили в разных местах поклонения в Вечном городе: евреи молились в синагоге, а мусульмане и буддисты — в Капитолийских музеях.