Религиозные лидеры помолились за погибших от пандемии

7 часов назад

Община святого Эгидия в Риме организовала эту международную встречу, чтобы молиться за мир во всем мире. Темой встречи стали слова Папы Франциска: «Никто не спасается в одиночку». Одновременные молебны под руководством разных религиозных групп проходили в разных местах поклонения в Вечном городе: евреи молились в синагоге, а мусульмане и буддисты — в Капитолийских музеях.


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