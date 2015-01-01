Рим вышел на улицы ради Джорджа Флойда

4 часа назад
Поскольку после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе протесты распространились по всей территории США, католические епископы решили высказаться. Председатель Специального комитета против расизма епископ Шелтон Фабр выступил от имени епископов США. Он сказал, что расизм «является реальной и настоящей опасностью, с которой мы столкнулись лицом к лицу».

Просмотров:
26

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  