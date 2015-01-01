Рим вышел на улицы ради Джорджа Флойда

Поскольку после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе протесты распространились по всей территории США, католические епископы решили высказаться. Председатель Специального комитета против расизма епископ Шелтон Фабр выступил от имени епископов США. Он сказал, что расизм «является реальной и настоящей опасностью, с которой мы столкнулись лицом к лицу».