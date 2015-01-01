Поскольку после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе протесты распространились по всей территории США, католические епископы решили высказаться. Председатель Специального комитета против расизма епископ Шелтон Фабр выступил от имени епископов США. Он сказал, что расизм «является реальной и настоящей опасностью, с которой мы столкнулись лицом к лицу».
Рим вышел на улицы ради Джорджа Флойда
4 часа назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России 19 июня 2020 4 часа назад
- Колизей открыл свои двери после 84 дней карантина 4 часа назад
- Приход кормит нуждающихся во время кризиса 4 часа назад