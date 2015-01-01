Когда Даниэль и Мишель Шакл ждали своего 13 ребенка, они получили неожиданные новости. У их сына диагностировали синдром Дауна и смертельный случай отека плода. Врачи не оставили ему шансов на выживание, но родители не отказались от своего сына.
Родители, отказавшиеся от аборта по медицинским показаниям
24 часа назад
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