Родители, отказавшиеся от аборта по медицинским показаниям

Когда Даниэль и Мишель Шакл ждали своего 13 ребенка, они получили неожиданные новости. У их сына диагностировали синдром Дауна и смертельный случай отека плода. Врачи не оставили ему шансов на выживание, но родители не отказались от своего сына.