Рождественский праздник в школе францисканцев 26 декабря 2019 г. Новосибирск

26 декабря в францисканской католической школе «Рождества Христова» города Новосибирска прошёл ежегодный праздничный вечер, посвященный рождественским торжествам.

Воспитанники школы и преподавательский состав подготовили для зрителей театральную постановку «Рождественской мандарин», который рассказывает о дружбе, о природе и об отношениях между поколениями. Такие праздники традиционно собирают в стенах школы родителей, друзей и бывших воспитанников.

О. Коррадо Трабукки, ofm — директор школы обратился ко всем с приветственным словом.

Праздничный вечер посетил ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт, который с радостью посещает все мероприятия этого образовательного учреждения. В этом году, когда католическая школа в Новосибирске отмечает свое двадцатипятилетние, монсеньор Верт подчеркнул важность работы этой католической школы в епархии на благо Церкви и общества.

А также праздничный вечер посетили представители мэрии и правительства Новосибирской области.