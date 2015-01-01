По всей видимости, во время празднования Рождества в этом году площадь Святого Петра вновь останется безлюдной. Объявлено, что Папа будет служить Святую мессу в Рождество и Новый год в присутствии лишь нескольких паломников. Такая информация была передана дипломатическому персоналу, аккредитованному при Святом Престоле.
Рождество в Ватикане пройдет без паломников
1 день назад
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