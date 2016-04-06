АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
2017 Размышления для католиков латинского обряда Размышления с о. Сергеем Давыдовым

Рождество Св. Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня. Торжество. Размышление


Просмотров:
49