Рождество Христово в Центре детского досуга «Божьи коровки» 29.12.2020

29 декабря воспитанники Центра детского досуга «Божьи коровки» при Кафедральном Соборе Преображения Господня отпраздновали Рождество Христово. Дети приготовили небольшое представление с евангельским сюжетом для гостей праздника — родителей и духовенства Епархии. По сложившейся традиции, самых маленьких овечек своей паствы с Рождеством пришел поздравить епископ Иосиф Верт. В этом году, в связи с ограничительными мерами, маленькие артисты могли пригласить только одного члена семьи, поэтому праздник получился камерным и немноголюдным. Отыграв представление, малыши не только получили долгожданные подарки, но и сами одарили всех пришедших сувенирами, изготовленными своими руками, ведь в Рождество никто не должен остаться без внимания. Этим мероприятием детский центр завершил работу в уходящем году и вновь распахнет свои двери для ребят уже в новом 2021 году.

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