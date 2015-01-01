Руководство для епископов, разъясняющее, как нужно действовать, если получена жалоба о насилии

Во время разбирательств по поводу скандала со злоупотреблениями со стороны духовенства в Католической Церкви выяснилось, что когда пострадавший рассказывал епископу о случившемся, тот не знал, как нужно действовать дальше. Следовательно, время тратилось впустую — а его можно было использовать для установления справедливости — и принимались неверные решения, которые ставили под угрозу достоверность процесса. Чтобы избежать этого, Ватикан опубликовал специальное руководство на шести языках, разъясняя, как должны действовать епископы.