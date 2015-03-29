Рукоположение в пресвитеры Вадима Ладыгина. 5.05.2019 г. Новосибирск

8 часов назад

5 мая 2019 года в кафедральном соборе Преображения Господня г. Новосибирска на торжественной Св. Мессе 3-его воскресенья Пасхального времени был возведен в сан пресвитера диакон Вадим Ладыгин, выпускник Высшей Духовной Семинарии «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге.
Святую Мессу возглавил Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт, которому сослужили представители Духовной Предсеминарии в Новосибирске и Высшей Духовной Семинарии «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, священники из приходов Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Бийска и Ставрополя.
После Святой Мессы родные, прихожане кафедрального собора и паломники из разных приходов епархии поздравили отца Вадима, а молодежь и дети подготовили поздравление в виде театрального представления о призвании неопресвитера.


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