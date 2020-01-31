Самый молодой фотограф Ватикана

2 дня назад

Испанец Даниэль Ибаньес в двадцать восемь лет он стал самым молодым фотографом, аккредитованным в Ватикане. Теперь Даниэль работает на Католическом новостном канале, и уже тысячу раз фотографировал Папу. Он очень хорошо знает жесты Святейшего Отца и даже может интерпретировать его настроение. Он говорит, что взгляд Папы Франциска — одна из вещей, которые его больше всего трогают.


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