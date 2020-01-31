Испанец Даниэль Ибаньес в двадцать восемь лет он стал самым молодым фотографом, аккредитованным в Ватикане. Теперь Даниэль работает на Католическом новостном канале, и уже тысячу раз фотографировал Папу. Он очень хорошо знает жесты Святейшего Отца и даже может интерпретировать его настроение. Он говорит, что взгляд Папы Франциска — одна из вещей, которые его больше всего трогают.
Самый молодой фотограф Ватикана
2 дня назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России от 12 февраля 2021 года 2 дня назад
- Выбрана музыкальная тема для ВДМ 2023 2 дня назад
- Музеи Ватикана вновь открыты 2 дня назад