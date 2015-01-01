Святая месса в Воскресение Божьего Милосердия

4 дня назад

Папа Франциск второй год подряд посещает церковь Божьего Милосердия в Риме. Здесь он возглавил мессу в честь Воскресения Божьего Милосердия – праздника, установленного Иоанном Павлом II. В церкви хранится изображение Иисуса, явившегося Cвятой Фаустине Ковальской. Именно во время этих видений польская монахиня стала лучше понимать Милосердие Божие.


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