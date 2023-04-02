Святая Месса по случаю 100 лет Конгрегации Сестёр Служительниц Иисуса в Евхаристии 23 апреля 2023 г. Новосибирск

13 часов назад

Просмотров:
35

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930