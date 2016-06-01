Папа Франциск отправился в Маронитский собор Богоматери Милосердия, где его приветствовали катехизаторы, священники, епископы, религиозные деятели и члены церковных движений.
Святейший Отец встретился с католической общиной Кипра
1 неделя назад
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