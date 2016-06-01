Святейший Отец встретился с католической общиной Кипра

1 неделя назад

Папа Франциск отправился в Маронитский собор Богоматери Милосердия, где его приветствовали катехизаторы, священники, епископы, религиозные деятели и члены церковных движений.


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