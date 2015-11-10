Святейший Отец встретился с Феликсом Чисекеди

17 января 2020 г. Ватикан. Святейший Отец встретился с президентом Демократической Республики Конго – Феликсом Чисекеди. Президент познакомился с Папой Франциском в октябре после консистории, во время которой Святейший Отец назначил кардиналом монсеньора Фридолина Амбонго, архиепископа Киншасского. Президент и Папа провели личную встречу, во время которой они обсудили серьезные темы, такие как вспышки Эболы и восстановление мира после бурного избирательного процесса, который продолжался несколько лет в Демократической Республике Конго. Во время обмена подарками президент преподнес Папе Франциску картину из региона Северного Киву. Художник писал эту картину, находясь под впечатлением от насилия, сеемого боевиками, боровшимися за контроль над богатыми природными ресурсами. В свою очередь, Папа подарил президенту гравюру с изображением ангела мира, а также свое послание ко Всемирному дню мира на этот год. Затем он попрощался с президентом и его женой. Президент Чисекеди не хотел уезжать, не пригласив Папу посетить его страну, на что Папа Франциск ответил так: «Я надеюсь, что так будет».