В Эритрее существует четыре официально признанные религиозные группы: Эритрейская православная церковь, суннитский ислам, Римско-Католическая Церковь и лютеранская церковь Эритреи. Однако, это не означает, что эти группы могут похвастаться неограниченной религиозной свободой.
Священники Эритреи осуждают притеснение Церкви в стране
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