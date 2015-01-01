Священники Эритреи осуждают притеснение Церкви в стране

2 дня назад

В Эритрее существует четыре официально признанные религиозные группы: Эритрейская православная церковь, суннитский ислам, Римско-Католическая Церковь и лютеранская церковь Эритреи. Однако, это не означает, что эти группы могут похвастаться неограниченной религиозной свободой.


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