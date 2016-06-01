Отец Верде завершил участие в кулинарном шоу Мастер Шеф, где он соревновался с комиками, боксером, танцором, актерами и музыкантами. Он занял второе место и приготовил несколько блюд, отражающих его веру, одно из них было любимым десертом Папы Иоанна Павла Второго.
Священник, который едва не выиграл шоу Мастер Шеф
8 часов назад
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