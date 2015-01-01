Священник, проповедующий для молодежи

Уроки катехизиса этого священника заставляют молодежь заполнять церковь на континенте, где более всего посетителей пожилые люди. Его зовут Фабио Росини. Он помогает молодым людям принять свои ограничения. Улучшая отношения с самими собой, они улучшают свои отношения с Богом.