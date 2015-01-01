Уроки катехизиса этого священника заставляют молодежь заполнять церковь на континенте, где более всего посетителей пожилые люди. Его зовут Фабио Росини. Он помогает молодым людям принять свои ограничения. Улучшая отношения с самими собой, они улучшают свои отношения с Богом.
Священник, проповедующий для молодежи
1 день назад
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