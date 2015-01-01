Священник создал правила поиска идеального партнера

Независимо от того, являетесь ли вы новичком на сайте знакомств или хотите найти постоянного партнера, одним из самых важных решений является выбор подходящего человека, с которым вы разделите свою личную жизнь. Многие могут спросить, может ли конкретный список критериев помочь людям сделать правильный выбор при выборе партнера. Теперь определиться с ответами на некоторые из ваших вопросов может помочь страничка в интернете. Ее автор — священник Хосе Браге составил специальный контрольный список, на который следует обратить внимание при выборе партнера.