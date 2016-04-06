120 лет назад, 30 сентября 1897 года, в Лизье (Франция) в затворе монастыря Босых Кармелиток умерла молодая монахиня Тереза Младенца Иисуса и Святого Лика, одна из наиболее почитаемых святых XX века и покровительница католических миссий и миссионеров. О её жизни мы можем узнать из автобиографии «История одной души». 1 октября 1997 года, 20 лет назад, Папа Иоанн Павел II провозгласил Cв. Терезу из Лизье Учителем Церкви. В день литургической памяти студия «Кана» представляет документальный фильм «Секрет Терезы», который расскажет о Терезе словами тех людей, которые обрели через её заступничество свой путь, своё призвание и укрепили веру в Христа, которому Тереза посвятила себя полностью. Фильм произведен компанией Palio News srl, переведен на русский язык и озвучен студией «Кана».