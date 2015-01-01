Кардинал Лоран Монсенгво Пасинья из Демократической Республики Конго скончался в возрасте 81 года. Он был известен как яростный защитник прав человека в Конго, особенно во время диктаторского правления Мобуту Сесе Секо, которое длилось 32 года. Кардинал Монсенгво Пасинья также 5 лет служил в Совете кардиналов, группе кардиналов, выбранных Папой Франциском для помощи в реформировании различных структур Ватикана.
Скончался Кардинал Лоран Монсенгво Пасинья
2 дня назад
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