«Снег» среди лета снова выпал в Риме

1 день назад

Чудо летнего снегопада было вновь воссоздано в этом году в базилике Санта Мария Маджоре в Риме 5 августа. Истоки этого праздника восходят к триста пятьдесят восьмому году, когда, согласно традиции, Дева Мария попросила построить церковь в месте, которое она укажет снегом в середине лета. Ливень из лепестков белых цветов в память о чуде привлек паломников, туристов и даже искусствоведов из таких мест, как Испания, Нигерия, Эквадор и разных частей Италии.


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