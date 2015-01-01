Чудо летнего снегопада было вновь воссоздано в этом году в базилике Санта Мария Маджоре в Риме 5 августа. Истоки этого праздника восходят к триста пятьдесят восьмому году, когда, согласно традиции, Дева Мария попросила построить церковь в месте, которое она укажет снегом в середине лета. Ливень из лепестков белых цветов в память о чуде привлек паломников, туристов и даже искусствоведов из таких мест, как Испания, Нигерия, Эквадор и разных частей Италии.
«Снег» среди лета снова выпал в Риме
1 день назад
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