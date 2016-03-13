Снова о цифровых четках Розария

Ватикан представил цифровые четки Розария в октябре 2019 года, призывая всех молиться за мир во всем мире. Это устройство активируется знаком креста и подключается к мобильному телефону через блютус. Приложение, к которому подключаются четки, называется «Нажми, чтобы помолиться молитвой Розария». Оно может быть полезно, даже если у вас нет цифровых чёток. Его можно бесплатно загрузить на телефонах Андроид и Эппл. Цель разработчиков — приблизить молодых людей к молитве розария, древнейшей традиции церкви.