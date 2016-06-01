События и планы Ватикана на 2022

1 день назад

2022 год начинается для Ватикана и остального мира с неопределенности. Пандемия мешает Папе строить долгосрочные планы и остается одной из главных тем в его обращениях. В этом году Папа Франциск продолжит поддерживать вакцинацию и призывать к более справедливому распределению вакцин в мире.


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