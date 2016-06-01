Советник Папы Бенедикта делится новостями

2 дня назад

Штефан Мюкль был рядом с Папой на покое Бенедиктом Шестнадцатым в эти трудные недели. Он также является одним из четырех экспертов, к которым Бенедикт Шестнадцатый обратился за помощью, чтобы прояснить свою роль в четырех случаях жестокого обращения во время пребывания на посту архиепископа в Мюнхена в период с 1977 по 1982 год.


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