Советник Папы Бенедикта делится новостями

Штефан Мюкль был рядом с Папой на покое Бенедиктом Шестнадцатым в эти трудные недели. Он также является одним из четырех экспертов, к которым Бенедикт Шестнадцатый обратился за помощью, чтобы прояснить свою роль в четырех случаях жестокого обращения во время пребывания на посту архиепископа в Мюнхена в период с 1977 по 1982 год.