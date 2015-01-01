Сопровождение супружеских пар, переживающих потерю ребенка

3 дня назад

Райан и Келли Бро женаты 18 лет. В 2005 году у них родилась двойня. Их сын Тэлон скончался после пятнадцати дней в больнице, а их дочь Эмма Грейс присоединилась к нему на небесах в четыре года. Семья до сих пор не оправилась от потери.


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