Сопровождение супружеских пар, переживающих потерю ребенка

Райан и Келли Бро женаты 18 лет. В 2005 году у них родилась двойня. Их сын Тэлон скончался после пятнадцати дней в больнице, а их дочь Эмма Грейс присоединилась к нему на небесах в четыре года. Семья до сих пор не оправилась от потери.