Молитвенные интенции Папы

Помолимся, чтобы все, кто страдает, могли найти свой путь в жизни, позволяя Сердцу Иисуса коснуться себя. Папа Франциск — июнь 2020 «Многие люди страдают из-за больших трудностей, которые они претерпевают.Мы можем помочь им, сопровождая в пути, полные сострадания, которое меняет жизни людей.Это приближает их к Сердцу Иисуса, которое принимает всех нас в революции нежности.Помолимся, чтобы все, кто страдает, могли найти свой путь в жизни, позволяя Сердцу Иисуса коснуться себя.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/