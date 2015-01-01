Стало известно о кибератаке на Ватикан

Газета The New York Times опубликовала информацию о кибератаке на Ватикан, проводимую Китаем с мая этого года. Неизвестно, стала ли какая-то часть информации, хранящейся на серверах Ватикана и епархии Гонконга доступна агентам, спонсируемым Китаем. Кибератаки проходили в разгар переговоров между Пекином и Святым Престолом. Источник утверждает, что операцию возглавила группировка Ред Дельта, спонсируемая государством. Атаки продолжались как минимум до двадцать первого июля. Сообщается, что эта информация была подтверждена американской фирмой Рекордид Фьючер, которая отслеживает кибератаки, проводимые государствами. Утверждается, что это проникновение было попыткой собрать информацию, связанную с переговорами о продлении соглашения Ватикана с Китаем, а также о католических организациях в Гонконге. В 2018 году Святой Престол и Китай достигли соглашения о назначении епископов. Несмотря на это, двенадцать миллионов католиков в стране все еще фактически разделены на две группы: те, кто лоялен Китайской католической патриотической ассоциации, и те, кто сталкивается с преследованиями и должен исповедовать веру втайне.