Станьте другом по переписке приговоренного к смертной казни

Получение письма — это символ надежды, даже для приговоренных к смертной казни. Письмо – это знак, что кто-то думал о вас. Стефания Таллей из общины святого Эгидия считает, что есть много веских причин для того, чтобы стать другом по переписке с кем-то, кто приговорен к смертной казни.