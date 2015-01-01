Получение письма — это символ надежды, даже для приговоренных к смертной казни. Письмо – это знак, что кто-то думал о вас. Стефания Таллей из общины святого Эгидия считает, что есть много веских причин для того, чтобы стать другом по переписке с кем-то, кто приговорен к смертной казни.
Станьте другом по переписке приговоренного к смертной казни
23 часа назад
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