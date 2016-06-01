Студенты приехали в Рим для изучения истории Церкви

5 дней назад

Эти студенты из крупнейшего католического университета Америки говорят, что учеба в Риме — больше, чем просто изучение истории, это шанс прикоснуться к ней руками и углубить веру.


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