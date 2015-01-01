Молитвенные интенции

Папы Таинство Примирения Папа Франциск — март 2021

«Я хожу на исповедь для того, чтобы исцелиться, исцелить свою душу. Чтобы выйти с неё более здоровым духовно. Чтобы перейти от страдания к милосердию. В центре исповеди находятся не грехи, которые мы перечисляем, а получаемая нами божественная любовь, в которой мы так нуждаемся. Центр исповеди – это Иисус, который ждет нас, который слушает и прощает нас. Запомните: в сердце Бога мы стоим прежде наших ошибок. Помолимся, чтобы мы могли пережить Таинство Примирения с обновленной глубиной, чтобы вкусить прощение и бесконечную милость Бога. И попросим, чтобы Господь дал Своей Церкви милосердных священников, а не палачей.»

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