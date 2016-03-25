Творческая встреча с Иоганном Труммером

Иоганн Труммер — священник, органист, профессор. Сфера его деятельности чрезвычайно разнообразна: он активно гастролирует в странах Западной Европы, Азии и России; является членом Коллегии Баховского общества в Германии; принимает самое деятельное участие в работе Комиссии по сохранению исторических памятников и органов Австрии. В начале 1980-х профессор Иоганн Труммер основал на Филиппинах органные мастерские. Ежегодно под его руководством там проводится фестиваль на единственном в мире бамбуковом органе. В Граце им был организован органный конкурс «И. С. Бах и современная музыка».

В Россию Иоганн Труммер впервые приехал в 1986 году, с тех пор его визиты в нашу страну стали регулярными.

Ведущая – Юлия Антипова, музыковед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки