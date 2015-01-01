Трейси Роуланд стала третьей женщиной, получившей Премию Ратцингера

2 дня назад

Коронавирус помешал Папе лично вручить премию Ратцингера, но это никоим образом не уменьшило ее значимости.


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