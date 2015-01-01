Три основных причины ухода из монашества

«Сегодня верность нестабильна, и кризис, с которым сталкиваются монахини, такой же, как и в семьях». Этим утверждением Хосе Родригес Карбальо описывает контекст жизни и призвания монахов и монахинь, отказывающихся от посвященной жизни. По словам секретаря отдела религиозных институтов Ватикана, в 2019 году тысяча шестьсот человек оставили посвященную Богу жизнь. Он говорит, что это происходит по трем основным причинам: кризис веры, кризис общественной жизни и эмоциональный кризис.