Тысячи людей голодают в Мадагаскаре

2 дня назад

Всемирная продовольственная программа ООН испытывает нехватку ресурсов для продолжения оказания продовольственной помощи Мадагаскару, где трехлетняя засуха и пандемия коронавируса ускоряют движение страны к гуманитарному кризису.


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