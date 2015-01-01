Решение экономических проблем в мире после пандемии является неотложным делом. Поэтому акция «Экономика Франциска» будет продолжаться. Очередной этап будет проходить онлайн с 19 по 21 ноября. Даже Папа Франциск будет участвовать в событии.
Тысячи молодых людей пытаются изменить мир к лучшему
1 день назад
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