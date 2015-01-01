Тысячи молодых людей пытаются изменить мир к лучшему

1 день назад

Решение экономических проблем в мире после пандемии является неотложным делом. Поэтому акция «Экономика Франциска» будет продолжаться. Очередной этап будет проходить онлайн с 19 по 21 ноября. Даже Папа Франциск будет участвовать в событии.


Просмотров:
32

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  